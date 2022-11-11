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السيسي يبحث مع بايدن الأوضاع في مصر

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السيسي يبحث مع بايدن الأوضاع في مصر
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الأمور فى مصر تسير بشكل جيد".

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وأكد الرئيس المصري  أن العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على التفاهم المشترك فى كل الموضوعات التى تخص القضايا الخاصة بالمنطقة، كما أن التوجه فيها كان توجها واحدا، متابعا أن موضوع حقوق الإنسان "خاص.. ودائما ما يكون لدينا في مصر مقاربة شاملة".

وأشار السيسي إلى أن لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن فرصة للتباحث حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مضيفا أن المباحثات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي كلنت فرصة رائعة جرى خلالها بحث موضوعات مختلفة.

المصدر: RT

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