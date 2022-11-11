مصر.. فيديو لأسطول سيارات شرطة في السويس يثير جدلا واسعا ووسائل الإعلام تكشف الحقيقة

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار فيديو لأسطول من سيارات الشرطة داخل مدينة السويس الساحلية المصرية.

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ويظهر في الفيديو عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف والمطافئ، تجوب شوارع المدينة، إلا أنه تبين وفقا للعديد من المصادر أن الفيديو يصور حالة حدثت في المدينة منذ عدة سنوات.

وقالت قناة "أون تي في" المصرية: "اسكندرية أو السويس زي ما تحب يعني مع ملاحظة إن الفيديو قديم أساسا! سؤال: "هو اللي معاه الشعب زي ما بيقول يكدب ليه؟".

وجاءت هذه الفيديوها، في الوقت الذي دعت فيه جماعة الإخوان والعديد من النشطاء المعادين للحكومة المصرية للتظاهر يوم الجمعة 11/11.

المصدر: RT