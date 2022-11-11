مصدر يكشف حقيقة فرض حظر تجوال في مصر اليوم الجمعة 11/11

كشف مصدر حقيقة موعد حظر التجوال بمصر اليوم الجمعة 11 - 11 ، مؤكدا أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد المصدر المصري أن الحكومة لم تصدر قرارا بفرض حظر التجوال يوم الجمعة 11 -11 بالميادين والشوارع، وجاء ذلك بعد انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصدور قرار بحظر التجوال يوم 11 – 11.

وأوضح المصدر أنه لا يوجد حظر تجوال في الميادين والشوارع، فالأمور مستقرة وتسير بشكل طبيعي، ولا تستدعي حظر تجوال.

وتابع المصدر أن ما تم نشره عن وجود حظر تجوال ما هو إلا إثارة بلبلة في الشارع المصري فقط، وأن مروجي تلك الأنباء معروفون لدى العامة والشعب المصري.

وأوضح المصدر أن الدولة تنظم حاليًا مؤتمرا عالميا (مؤتمر المناخ) هو الأهم خلال السنوات الماضية، وكل رؤساء الدول ومسؤليها يشاركون في المؤتمر بشرم الشيخ، ورأينا جميعًا الأمن والاستقرار والتنظيم الذي أبهر العالم بأجمعه.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية في مصر، خالد قاسم، أنه لم تصدر أي توجيهات بغلق المقاهي والمحلات اليوم الجمعة.

المصدر: القاهرة 24