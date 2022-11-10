السيسي يعقد مباحثات منفردة مع بيلوسي ويلتقي وفد الكونغرس

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرصه على تعزيز العلاقات مع واشنطن في ظل التحديات والتداعيات السلبية على أمن الطاقة والغذاء بسبب حوادث عالمية مثل كورونا والأزمة الأوكرانية.

وقال الرئيس السيسي ذلك خلال استقباله مساء اليوم الخميس، في شرم الشيخ، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ووفدها المرافق، على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ (COP27).

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وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، أن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع "بيلوسي" أعقبتها جلسة مباحثات موسّعة ضمت الوفد المرافق لها.

وأكد السيسي حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونغرس، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

من جهتها، هنأت بيلوسي، الرئيس المصري على التنظيم المتميّز للقمة العالمية للمناخ، مشيرة إلى أن مصر تعتبر ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة.

المصدر: صحيفة الشروق المصرية