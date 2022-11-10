الكشف عن تفاصيل منح السيسي أميرة سعودية قطعة أرض (صورة)
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كشفت صورة من الجريدة الرسمية في مصر، عن تفاصيل قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح أميرة سعودية وشقيقها قطعة أرض على الطريق الصحراوي في مصر.
وأصدر السيسي قرارا بمعاملة كل من الأميرة نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود، والأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود (سعوديين الجنسية) المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك مساحة 1.2 فدان و9 قيراط، بناحية الحزام الأخضر بوادي النطرون بالكيلو 96.95 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي.
المصدر: RT