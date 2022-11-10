وزير الخارجية المصري يكشف سبب إثارة قضية علاء عبد الفتاح

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أسباب إثارة قضية الصحفي علاء عبدالفتاح، بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ، في ظل وجود الكثير من قادة ورؤساء العالم.

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وقال سامح شكري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، على هامش فعاليات قمة المناخ (cop 27) من مدينة شرم الشيخ: "مصر ردت على ما يلزم بخصوص قضية علاء عبدالفتاح؛ بما يؤكد مصداقية القضاء المصري اللي فوق الشبهات"، وأمتنع عن الخوض في هذا الأمر حتى لا يتم تشتيت الانتباه.

وأضاف وزير الخارجية: "تتم محاولة استغلال هذا الحدث لتشتيت الانتباه، والاستفادة من الزخم وهو أمر لا يجب أن ننساق إليه، وعلينا أن نركز على القضية الوجودية العالمية، فنحن أعلى من ذلك، وقيمة مصر لا ينال من وجودها أحد".

وتابع سامح شكري: "الأمر الذي نحن فيه مرتبط بقضية دولية يجب التركيز عليه، وأي إثارة لشيء آخر تمثل إثارة وانتقاصا للجهد القائم من قمة المناخ".

المصدر: صدى البلد