شكري: علاء عبد الفتاح لم يحصل بعد على الجنسية البريطانية (فيديو)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريح لقناة cnbc يوم الاثنين، أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لم يستكمل بعد إجراءات حصوله على الجنسية البريطانية.

وقال شكري إن القانون المصري لديه عملية محددة للاعتراف بالجنسيات الأجنبية لم يستوفها علاء عبد الفتاح بعد، وهو مواطن مصري.

ويأتي إعلان وزير الخارجية المصري بعد أسابيع من كشف أسرة علاء عبد الفتاح عن إخطار السفير المصري نوابا في البرلمان الأوروبي بأن علاء لم يحصل على إذن الحكومة المصرية للتجنس بجنسية دولة أخرى.

وينص القانون المصري على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، كما يظل مواطنا مصريا ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية.

المصدر: موقع "القاهرة 24"