تونس.. أول تعليق رسمي على المحادثة الخاطفة بين رئيسة الحكومة والرئيس الإسرائيلي

على المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي على الجدل الذي أثارته المحادثة الخاطفة بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وقال نصر الدين النصيبي وزير التشغيل الناطق الرسمي باسم الحكومة، "لم أشاهد صورة رئيسة الحكومة وهي تتحدث مع الرئيس الإسرائيلي على هامش قمة شرم الشيخ".

إقرأ المزيد

وأضاف في تصريح صحفي على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الاقليمي حول التجديد في قطاع التكوين المهني، أنه "سيتم التثبت من الصورة ومن ثم التفاعل معها".

وتابع: "لم أشاهد صورة رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الرئيس الإسرائيلي.. فعلا لم أشاهدها، وسنتثبت أولا من المسألة ومن ثم سنتفاعل، ولكني لم أر الصورة ولا يمكنني بالتالي التعليق على شيء لم أره".

وكانت محادثة خاطفة جرت بين بودن وهرتسوغ، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه بودن في دردشة خاطفة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مشاركتها في قمة المناخ "كوب 27" في مصر.

وجاء الحديث الخاطف مع الرئيس الإسرائيلي، خلال الاستعداد لالتقاط الصورة الجماعية للزعماء ورؤساء الحكومات الذين حلوا بمصر للمشاركة في القمة.

ولم تستغرق المحادثة سوى بضع ثوان، وهي على ما يبدو من باب المجاملات، إذ انتهت بابتسامة عريضة من بودن، لكنها أثارت غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذهب البعض إلى حد اعتبارها تطبيعا مع إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام تونسية