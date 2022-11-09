 
مباشر

تونس.. أول تعليق رسمي على المحادثة الخاطفة بين رئيسة الحكومة والرئيس الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

تونس.. أول تعليق رسمي على المحادثة الخاطفة بين رئيسة الحكومة والرئيس الإسرائيلي
Globallookpress
رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u57p

على المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي على الجدل الذي أثارته المحادثة الخاطفة بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وقال نصر الدين النصيبي وزير التشغيل الناطق الرسمي باسم الحكومة، "لم أشاهد صورة رئيسة الحكومة وهي تتحدث مع الرئيس الإسرائيلي على هامش قمة شرم الشيخ".

إقرأ المزيد
مكتب الرئيس الإسرائيلي يعلق على فيديو حديثه مع رئيسة وزراء تونس
مكتب الرئيس الإسرائيلي يعلق على فيديو حديثه مع رئيسة وزراء تونس

وأضاف في تصريح صحفي على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الاقليمي حول التجديد في قطاع التكوين المهني، أنه "سيتم التثبت من الصورة ومن ثم التفاعل معها".

وتابع: "لم أشاهد صورة رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الرئيس الإسرائيلي.. فعلا لم أشاهدها، وسنتثبت أولا من المسألة ومن ثم سنتفاعل، ولكني لم أر الصورة ولا يمكنني بالتالي التعليق على شيء لم أره".

وكانت محادثة خاطفة جرت بين بودن وهرتسوغ، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه بودن في دردشة خاطفة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مشاركتها في قمة المناخ "كوب 27" في مصر.

وجاء الحديث الخاطف مع الرئيس الإسرائيلي، خلال الاستعداد لالتقاط الصورة الجماعية للزعماء ورؤساء الحكومات الذين حلوا بمصر للمشاركة في القمة.

ولم تستغرق المحادثة سوى بضع ثوان، وهي على ما يبدو من باب المجاملات، إذ انتهت بابتسامة عريضة من بودن، لكنها أثارت غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذهب البعض إلى حد اعتبارها تطبيعا مع إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا