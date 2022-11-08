مصر.. اتهامات لمنظمي جلسة شقيقة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح بممارسة "الإرهاب"

اتهمت المحامية المصرية نهاد أبو القمصان، عضوة المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، منظمي مؤتمر سناء سيف شقيقة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح، بممارسة "الإرهاب" ضدها.

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ويأتي ذلك بعدما رفض منظمو المؤتمر الاستماع لمداخلة نهاد أبو القمصان خلال جلسة "العدالة المناخية"، الذي تم عقده مساء اليوم داخل الجناح الألمانى، بمقر انعقاد مؤتمر المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ، ومنعوها من التواجد داخل المؤتمر.

وأوضحت نهاد أبو القمصان أن "المؤتمر الذى تم تنظيمه اتبع استراتيجية واضحة ومعروفة، تقوم على إخراس أى صوت معارض لما سيقال داخل الجلسة، أو يريد كشف الحقائق"،

وأعربت عن "تعجبها" من تفاصيل الجلسة، لافتة إلى أن "المتحدثين استغرقوا أكثر من ساعتين دون السماح لأي من الحضور بالتعليق".

وأشارت إلى أنها "طلبت أكثر من مرة الكلمة، لكنهم رفضوا"، مضيفة: "هناك استراتيجية غير مفهومة في الجلسة، فمن البداية هم كانوا يسيطرون على الجلسة دون السماع لأى أصوات".

وذكرت أبو القمصان أنها "تعرضت للهجوم أكثر من مرة داخل الجلسة"، متابعة: "كانوا يمارسون الإرهاب ضدي".

وقالت إنها "عملت على قضية علاء عبد الفتاح منذ البداية، خاصة أن هناك سيدات اشتكين مما كان يقوم به علاء عبد الفتاح بتوجيه الشتائم والسب للسيدات عبر تويتر".

المصدر: "الوطن"