بالفيديو.. نائب مصري يهاجم شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح وينتقد استقواءها بالأجانب

شن النائب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمرو درويش، هجوما لاذعا على سناء عبد الفتاح شقيقة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح، منتقدا "استقواءها بالأجانب في قضية شقيقها".

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وقال عمرو درويش لشقيقة علاء: "جاية النهاردة تطالبي بعفو رئاسي عن سجين جنائي، هذا سجين جنائي لا يمكن العفو عنه".

وأضاف درويش: "إزاي تتحامي في دولة غير بلدك، وإزاي بتتهمي بلدك وبتستقوي بالغرب علشان متهم ومسجون جنائي بيحرض على قتل الضباط من الجيش والشرطة".

وصرح بأن أسرة علاء عبد الفتاح تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج من أجل الضغط على الحكومة في مصر، مما يعد تدخلا غير مقبول في الشأن المصري ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال.

وذكر أن علاء عبد الفتاح ليس متهما بقضايا سياسية، ولكن يواجه تهما جنائية يعاقب عليها القانون المصري، وليس كما يتم الترويج من جانب أسرته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية