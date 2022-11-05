مصر.. وزير الصحة يكشف حقيقة إصدار نموذج لتوثيق التبرع بالأعضاء (فيديو)

أكد وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، أن الوزارة ستنشئ كيانا يتلقى طلبات تسهل إجراءات التبرع بالأعضاء.

ولفت إلى أن الوثائق الرسمية ستكون ما بين تسجيل في الشهر العقاري أو أثناء تغيير في بطاقة الرقم القومي، أو رخصة القيادة أو وثيقة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور تحت الدراسة من أجل تسهيل تطبيق القانون.

وصرح وزير بأن هناك قانون لتنظيم عملية زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة، لافتا إلى أن زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة أنفع كثيرا.

وأوضح أن التبرع بالأعضاء دينيا يعتبر صدقة جارية يعيد بها المتبرع الأمل لأسر عديدة.

وأفاد الوزير بأن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات من التسعينات، بينما مصر تأخرت كثيرا، مردفا بالقول: "مصريون هم من وضعوا برامج زراعة الأعضاء في كثير من الدول حولنا، بل في كثير من دول العالم".

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري