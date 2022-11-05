"عواجيز يناير".. وسم يتصدر مواقع التواصل في مصر رفضا لدعوات التظاهر في 11 نوفمبر

رفض عدد كبير من الشباب في مصر عبر تريند جديد تصدر مواقع التواصل بوسم "عواجيز يناير"، دعوات الانسياق للتظاهر في 11 نوفمبر.

وجاء ذلك في إطار موجة الرفض والسخرية ضد مروجي الاحتجاج خلال الأيام المقبلة، حسبما ذكره موقع "القاهرة 24" المصري.

دعاة حداشر حداشر.واضح انهم نفس دعاة مظاهرات٢٠١٩ اللي تسببت في مشاكل كتير وقتها.

وزي ما كان موقفنا وقتها هو رفض تلك الدعوات ورفض الاشتراك مع جماعة الاخوان في أي شئ.

بنؤكد برضه رفضنا لأي دعوات مماثلة،لإن رغم أي خلاف أو اختلاف.لكن الدنيا مش مستحملة أي فوضى.



من #عواجيز_يناير وافتخر — ِAhmed Maher (@Ahmed_Maher08) November 4, 2022

وفي السياق قال الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، إن دعوات التظاهر في مصر يوم 11 نوفمبر وهم كامل وتام، مضيفا: "يتبقى أسبوع لكي نرى وهم 11 نوفمبر في الشارع المصري".

وأوضح أن التوجس الأمني من الدعوات للتظاهر والاحتجاجات أمر مشروع، وهناك تفهم للسياسة والتواصل مع نبض الناس، مؤكدا أن جماعات الإسلام السياسي تحاول استغلال الأزمة الاقتصادية لخلق الفوضى.

وتابع قائلا: "في يوم 11 نوفمبر لن نرى 11 شخصا في الشارع يحاولون التظاهر"، لافتا إلى أن هذه الدعوات وهم كبير.

من جهته، أكد ياسر حسن منصور، أمين عام حزب المؤتمر بالبحر الأحمر، في تصريح نشرته صحيفة "الجمهورية"، أن عدم استجابة المصريين لدعوة الإخوان للتظاهر منذ أيام بعد مباراة الأهلي والزمالك أبلغ رد على تلك الدعوات.

وصرح بأن الجماعة أدركت أن المظاهرات التي دعت إليها في 11 نوفمبر الجاري لن يستجيب لها أي مصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية