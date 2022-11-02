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بالفيديو.. ضابط سابق يكرر اقتحام مصرف في لبنان لاسترداد وديعته

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. ضابط سابق يكرر اقتحام مصرف في لبنان لاسترداد وديعته
الصورة ملتقطة من الفيديو
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لا يزال مسلسل اقتحام المصارف في لبنان مستمرا، فقد اقتحم مودع مسلح اليوم الأربعاء، أحد المصارف في منطقة الحازمية مطالبا بالحصول على وديعته المالية كاملة.

وحسب جمعية المودعين اللبنانيين فإن المودع المقتحم هو عسكري متقاعد يدعى علي الساحلي، قام باقتحام مصرف "الاعتماد" في منطقة الحازمية، مشيرة إلى أنه تم قطع الكهرباء داخل المصرف.

وأفادت بأن الساحلي كان قد اقتحم مصرفا في شتورا في الرابع من الشهر المنصرم دون أن يتمكن وقتها من الحصول على وديعته.

وقال المودع: "أنا ضابط سابق وجئت لأخذ أموالي وأطالب بحقوقي ولا أحد تعرض لي بالسوء. ولا أخشى أحدا".

المصدر: RT 

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