لبنان.. مودع يقتحم مصرفا والقوى الأمنية تخرجه بالقوة

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن مودعا اقتحم اليوم الاثنين، مصرفا في شارع الحمرا وسط العاصمة بيروت، مطالبا باسترداد وديعته المالية من المصرف.

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن مودعا اقتحم بنك بيبلوس فرع الحمرا، فيما عملت القوى الأمنية على إخراجه بالقوة.

القوى الأمنية تخرج المودع الذي اقتحم فرع بنك بيبلوس في الحمرا بالقوة pic.twitter.com/9fRmwCnzmm — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 31, 2022

وشهد لبنان خلال الأشهر الماضية عمليات اقتحام عديدة للمصارف، شهد خلال حوالي 8 عمليات اقتحام في يوم واحد. أعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية، معتبرة أن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

من امام بنك بيبلوس الحمرا pic.twitter.com/puVPM2cm65 — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) October 31, 2022

المصدر: RT