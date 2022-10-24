مودع لبناني يحتجز رهائن في مصرف بمدينة صيدا (فيديو)

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن مودعا احتجز اليوم الاثنين، عددا من الرهائن في مصرف بمدينة صيدا جنوبي البلاد.

وبعد ساعات، أفادت قناة الـLBCI بأن عملية الاقتحام انتهت بخروج مقتحم البنك وفيق كالو بعد حصوله على مبلغ 280 مليون ليرة لبنانية.

وكان لبنان شهد في 16 سبتمبر الماضي، وخلال اليوم نفسه، حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 20 عملية اقتحام للمصارف بلبنان. وقالت جمعية المصارف إن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

المصدر: RT