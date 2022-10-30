رمطان لعمامرة: وزراء الخارجية العرب توصلوا إلى نتائج توافقية خلال مشاورات جدول اعمال القمة العربية

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في بداية كلمته خلال استئناف أعمال الاجتماع الوزاري، إنه بعد نتائج المشاورات الثرية والمعمقة توصل وزراء الخارجية العرب إلى نتائج توافقية.

وفي بداية كلمته خلال استئناف أعمال الاجتماع الوزاري في يومه الثاني، التي تواصلت في جلسة مغلقة، قال لعمامرة "أمامنا نتائج المشاورات الثرية والمعمقة التي قمنا بها أمس السبت وصبيحة اليوم، أود أن اشكر الجميع على الصبر وعلى المساهمة والروح الايجابية البناءة التي سادت مشاوراتنا وسمحت للاجتماع الوزاري بالتوصل إالى نتائج توافقية".

واعتبر لعمامرة أن هذه النتائج "قد تسهل عمل قاداتنا عندما تعرض عليهم".

ورحب لعمامرة بالمناسبة بالتحاق وزير خارجية الكويت بعائلة وزراء خارجية جامعة الدول العربية لأول مرة.

وقد تسلمت الجزائر أمس السبت خلال اليوم الأول من أشغال الاجتماع رئاسة القمة العربية على مستوى مجلس وزراء الخارجية.

وتسلم لعمامرة رئاسة الدورة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج، عثمان الجرندي، الذي ترأست بلاده القمة العربية 30.

ودعا المشاركون في افتتاح أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إلى ضرورة أن تمثل القمة العربية التي تحتضنها الجزائر "تحركا استثنائيا" لتوحيد المواقف العربية من أجل استعادة الاستقرار في الوطن العربي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية