بوريطة ينفي لسبوتنيك مغادرة وفد المغرب اجتماع الجامعة ويقول إن دبلوماسية بلاده تقتضي "خوض المعارك"

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه والوفد المغربي المشارك في القمة العربية بالجزائر لم يغادروا قاعة اجتماعات القمة، مضيفا أن هذه الادعاءات غير صحيحة نهائيا.

وقال ناصر بوريطة في تصريحات لـ"سبوتنيك" يوم السبت: "الممارسة الدبلوماسية المغربية وطرق عمل الدبلوماسية المغربية ووفقا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس تقتضي أن نخوض المعارك أينما كانت وألا نترك المجال أو الكرسي فارغا".

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وأضاف: "ما وقع هو أن المغرب عندما أدرك أن هناك تلاعبا في خريطته.. داخل القاعة تم الاحتجاج وطلب بأن يتم إصلاح الأمور ولم يغادر القاعة ولا مكان الاجتماع ولا الجزائر".

وتابع قائلا: "وبعد ذلك، أصدرت الأمانة العامة بيانا، والقادة اعتذروا".

أكد أن الوفد المغربي سيبقى في الاجتماع بنفس الحذر وسيتابع الدفاع عن مصالحه من داخل القاعة بيقظة ومسؤولية.

وصرح ناصر بوريطة بأن كل واحد في هذا الاجتماع سيتحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع للجامعة العربية ومنظما في بلد عربي وهذه هي القاعدة الأساسية التي يشتغل بها المغرب وسيتعامل بها خلال فترة هذا الاجتماع.

واختتم بوريطة بالقول "المغرب لم يغادر القاعة ولن يغادر القاعة وسيدافع عن مصالحه من داخل القاعة".

وفي وقت سابق، اعتذرت قناة الجزائر الدولية "AL24 News" عن استخدام خريطة للوطن العربي بالخطأ غير تلك المعتمدة من الجامعة العربية و أكدت أنه خطأ فني من قسم الغرافيكس لا غير.

وأكدت قناة الجزائر الدولية "AL24 News" أن ذلك لا يعدو إلا أن يكون خطأ فنيا من قسم الغرافيكس.

قناة الجزائر الدولية تعتذر عن استخدام خريطة للوطن العربي غير تلك المعتمدة من الجامعة العربية

قناة الجزائر الدولية تؤكد أن ذلك لا يعدو إلا أن يكون خطأ فنياً من قسم الجرافيكس pic.twitter.com/r0jANzwnoh — AL24news - قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) October 29, 2022

المصدر: "سبوتنيك"