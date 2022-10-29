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وزير خارجية المغرب يصل الجزائر لحضور اجتماع تحضيري قبل القمة العربية (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

وزير خارجية المغرب يصل الجزائر لحضور اجتماع تحضيري قبل القمة العربية (صور + فيديو)
RT @MarocDiplo_AR
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
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وصل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مساء يوم السبت، الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري قبل القمة العربية.

وذكر موقع "هيسبريس" المغربي، أن بوريطة وصل إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية.

وهذه أول زيارة لمسؤول مغربي رفيع المستوى إلى الجزائر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أغسطس 2021.

ويبحث وزراء الخارجية العرب، يوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر، مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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