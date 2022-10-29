وزير خارجية المغرب يصل الجزائر لحضور اجتماع تحضيري قبل القمة العربية (صور + فيديو)
وصل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مساء يوم السبت، الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري قبل القمة العربية.
وذكر موقع "هيسبريس" المغربي، أن بوريطة وصل إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية.
وهذه أول زيارة لمسؤول مغربي رفيع المستوى إلى الجزائر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أغسطس 2021.
ويبحث وزراء الخارجية العرب، يوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر، مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يصل إلى الجزائر للمشاركة في أشغال القمة العربية، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول دبلوماسي مغربي منذ قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين من جانب الجزائر سنة 2021. pic.twitter.com/sOpGPuiqXe— Med Med (@mm9327374) October 29, 2022
لحظة وصول وزير الخارجية المغربي 🇲🇦 السيد #ناصر_بوريطة إلى #الجزائر 🇩🇿 العاصمة للمشاركة في أشغال #القمة_العربية— ☆۞ 𝕄𝕠𝕣𝕠𝕔𝕔𝕒𝕟 𝕝𝕚𝕠𝕟 ۞☆ (@MoroccanLionEAR) October 29, 2022
الإهتمام بقدر المكانه 🇲🇦❤️🇲🇦#الصحراء_المغربية 🇲🇦 pic.twitter.com/lWYErWLqQM
لحظة وصول وزير الخارجية ناصر بوريطة الى المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائر🇩🇿 مترئسا الوفد المغربي 🇲🇦— Boujdour Salek السالك بوجدور (@SalekBoujdour) October 29, 2022
وتم استقباله من طرف وزير خارجية موريتانيا 🇲🇷
وسط متابعة اعلامية هائلة لوصول الوفد المغربي. pic.twitter.com/0fVJZic8LA
تزاحم الكاميرات الجزائرية لتصوير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لحظة وصوله إلى الجزائر لتمثيل المغرب في إجتماع وزراء الخارجية العرب . pic.twitter.com/7FLCwUEBCV— sabah (@sabah05062018) October 29, 2022
المصدر: وسائل إعلام مغربية