الدفاعات اليمنية تتصدى لمسيرة حوثية استهدفت ميناء المكلا

تصدت الدفاعات اليمنية مساء الثلاثاء، لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين استهدفت ميناء المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي حاولت استهداف ميناء المكلا.

وذكرت مصادر محلية، أن القوات المرابطة لحماية ميناء المكلا تصدت بوابل من مضادات الطيران في تعامل حاسم وسريع مع الهدف المعادي، ونجحت في إسقاط الطائرة المسيرة.

هذا، وذكرت وسائل إعلام يمنية أن نقلا عن مصادر أنه تم إغلاق ميناء المكلا عقب رصد تحركات لطيران مسير.

ويأتي ذلك عقب استهداف الحوثيين يوم الجمعة يناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت بالطيران المسير.

سماع اصوات طيران مسير في سماء ميناء المكلا بشكل كبير وقوات حماية الميناء تطلق النار باتجاة اصوات الطيران والسلطات في الميناء تقوم باطفاء الانوار بالميناء . pic.twitter.com/CyYK7skvw6 — عبدالله فليته (@fytah7) October 25, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام يمينة