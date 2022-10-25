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الدفاعات اليمنية تتصدى لمسيرة حوثية استهدفت ميناء المكلا

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الدفاعات اليمنية تتصدى لمسيرة حوثية استهدفت ميناء المكلا
AFP / Saleh Al-OBEIDI
ميناء المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن - أرشيف -
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تصدت الدفاعات اليمنية مساء الثلاثاء، لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين استهدفت ميناء المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي حاولت استهداف ميناء المكلا.

وذكرت مصادر محلية، أن القوات المرابطة لحماية ميناء المكلا تصدت بوابل من مضادات الطيران في تعامل حاسم وسريع مع الهدف المعادي، ونجحت في إسقاط الطائرة المسيرة.

هذا، وذكرت وسائل إعلام يمنية أن نقلا عن مصادر أنه تم إغلاق ميناء المكلا عقب رصد تحركات لطيران مسير.

ويأتي ذلك عقب استهداف الحوثيين يوم الجمعة يناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت بالطيران المسير.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمينة

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