مصرع وإصابة 10 عمال مصريين في حادث مروع

لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة في مصر اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى وجار تحرير محضر بالواقعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل الجثث والمصابين المستشفى.

وتبين من المعاينة مصرع 8 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقل جثث المتوفين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية تحت تصرف النيابة العامة والمصابين لمستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج.

المصدر: أخبار اليوم