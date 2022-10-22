مصر.. إصابة 17 شخصا بحريق أعقب تماسا كهربائيا في العلمين بمطروح

أصيب 17 شخصا في مدينة الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة شرق مدينة مرسى مطروح المصرية بالاختناق، إثر حريق اندلع بسبب تماس كهربائي.

وقال مصدر في مديرية الصحة في مطروح إن الحريق اندلع في مبنى تحت الإنشاء بالحي اللاتيني بالعلمين الجديدة مدينة العلمين، مما أدى إلى إصابة 17 شخصا من العمال.

وأضاف أنه تم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم، موضحا أن الإصابات متوسطة.

وذكر أنه تم تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وعرضه على النيابة العامة والجهات المختصة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري