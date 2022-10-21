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تزامنا مع رسو باخرة لنقل النفط.. انفجاران في ميناء الضبة باليمن

أخبار العالم العربي

تزامنا مع رسو باخرة لنقل النفط.. انفجاران في ميناء الضبة باليمن
صورة متداولة للانفجار ـ فيسبوك
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ذكرت وسائل إعلام يمنية أن هجوما بطائرتين مسيرتين استهدف ميناء الضبة النفطي شرق مدينة المكلا في حضرموت.

وأضافت أن ذلك الاستهداف تزامن مع وصول باخرة إلى الميناء لتحميل مليوني برميل من النفط الخام.

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وأشارت بعض تلك الوسائل إلى مسؤولية حركة "أنصار الله" (الحوثيين) عن الهجوم، قائلة إنه يأتي عقب تهديدات أطلقتها الحركة إثر انتهاء الهدنة التي كانت سارية في البلاد.

وذكرت مواقع إخبارية يمنية أن صوت الانفجار سمع في بعض المدن المجاورة ومنها الشحر وشحير.

وكان ميناء الضبة أغلق صباح اليوم، بعد وصول السفينة NISSOS إليه.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي حول الهجوم سواء من الحكومة المعترف بها دوليا، أو من الحوثيين.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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