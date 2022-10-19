لابيد يعتبر قتل عدي التميمي "إنجازا" رغم فشل الاستخبارات الإسرائيلية في رصد مكانه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إنه "يبارك" مقتل الشاب الفلسطيني المقاوم عدي التميمي باشتباك مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس رغم أن التميمي هو من نفذ الهجوم وليس الأمر مطاردة.

وقال لابيد في تغريدة على "تويتر" إن التميمي هو منفذ عملية حاجز مخيم شعفاط الأسبوع الماضي والتي قتلت فيه مجندة إسرائيلية، كما أصيب عدد من الجنود في ذلك الهجوم.

تأتي هذه العملية بعد انتقادات للحكومة الإسرائيلية لفشلها في مطاردة عدي التميمي منذ 10 أيام، كما أنها تأتي على اشتباك نفذه على مدخل مستوطنة معاليه ادوميم ولم يكن رصدا لمكانه.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه "في ختام أسبوع ونصف الأسبوع من المطاردة: الفلسطيني الذي قُتل الليلة في معاليه أدوميم هو عدي التميمي الذي نفذ عملية إطلاق النار في شعفاط وأسفرت عن مقتل نوعا لازار وإصابة حارس آخر وجندي، كما عثر بحوزته على قنبلة يدوية وسكين".

وأكدت عائلة عدي التميمي أن منفذ عملية معاليه أدوميم هو ابنها.

وانتشرت أعداد كبيرة ‏لجميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ‏في مكان العملية قرب مستوطنة معاليه ادوميم، في حين تناقلت وسائل الإعلام لقطات لـ"احتفالات" المستوطنين بمقتل الشاب عدي التميمي.

المصدر: RT