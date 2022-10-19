القدس.. مواجهات في شعفاط بعد قتل الجيش الإسرائيلي عدي التميمي بعملية نفذها في معاليه أدوميم

اندلعت مواجهات عنيفة بعد اقتحام قوات إسرائيلية مخيم شعفاط وحي رأس خميس شمال شرق القدس، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية "معاليه أدوميم"، هو الذي نفذ عملية شعفاط.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة من الآليات، وأنها أطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المنازل.

بالتزامن أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفلسطيني الذي قتل مساء اليوم في "معاليه أدوميم"، هو "عدي التميمي الذي نفذ عملية إطلاق النار في شعفاط وأسفرت عن مقتل نوعا لازار وإصابة حارس آخر وجندي"، وأضافت إذاعة الجيش أن العملية التي نفذها التميمي اليوم جاءت بعد أسبوع ونصف الأسبوع من المطاردة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بارك لرجال الأمن العملية التي أفضت إلى مقتل التميمي، وقال إنه هو الذي نفذ عملية حاجز مخيم شعفاط.

شبكة "قدس" الإخبارية نقلت عن قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية أن "المطارد عدي التميمي خاض معركة حقيقية مع الجنود عند حاجز "معاليه أدوميم"، قبل مقتله".

منفذ عمليتي شعفاط و"معاليه أدوميم" عدي التميمي

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية وعبرية