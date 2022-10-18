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ولي العهد الكويتي يتوعد الحكومة بمراقبتها ومحاسبتها إن أخطأت

أخبار العالم العربي

ولي العهد الكويتي يتوعد الحكومة بمراقبتها ومحاسبتها إن أخطأت
الشيخ مشعل الأحمد الصباح
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قال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح إنه سيحرص على مراقبة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها ومحاسبتها إن قصرت.

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وأضاف ولي العهد في خطاب له اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الكويتي: "قمنا بتطهير العملية الانتخابية من نقل أصوات و تشويه للديمقراطية. ووفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا، حيث تم الاحتكام بالدستور، وتم حل المجلس حلا دستوريا، واحترمنا إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيرة".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشيخ مشعل الأحمد الصباح استقبل أمس الاثنين الحكومة الجديدة لأداء اليمين الدستورية، عقب تعديل في تشكيلها، لمعالجة اعتراضات نواب البرلمان على التشكيل الأصلي، وإنهاء خلاف سياسي طال أمده.

المصدر: وكالات

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