ولي العهد الكويتي يتوعد الحكومة بمراقبتها ومحاسبتها إن أخطأت

قال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح إنه سيحرص على مراقبة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها ومحاسبتها إن قصرت.

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وأضاف ولي العهد في خطاب له اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الكويتي: "قمنا بتطهير العملية الانتخابية من نقل أصوات و تشويه للديمقراطية. ووفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا، حيث تم الاحتكام بالدستور، وتم حل المجلس حلا دستوريا، واحترمنا إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيرة".

فيديو / سمو نائب الأمير: قمنا بتطهير العملية الانتخابية من نقل اصوات و تشويه للديمقراطية.

• وفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا حيث تم الاحتكام بالدستور وتم حل المجلس حلا دستوريا واحترمنا إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيرة. pic.twitter.com/p2Vt1JAsuj — المجلس (@Almajlliss) October 18, 2022

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشيخ مشعل الأحمد الصباح استقبل أمس الاثنين الحكومة الجديدة لأداء اليمين الدستورية، عقب تعديل في تشكيلها، لمعالجة اعتراضات نواب البرلمان على التشكيل الأصلي، وإنهاء خلاف سياسي طال أمده.

المصدر: وكالات