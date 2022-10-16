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صحيفة كويتية: الوزراء الجدد يؤدون القسم يوم الاثنين

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صحيفة كويتية: الوزراء الجدد يؤدون القسم يوم الاثنين
Globallookpress
الكويت
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أفادت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر حكومية يوم الأحد، بأن الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلها اليوم ستؤدي القسم صباح الاثنين.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا عقب أداء الحكومة للقسم.

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أمير الكويت يصدر مرسوما بإعادة تشكيل الحكومة
أمير الكويت يصدر مرسوما بإعادة تشكيل الحكومة

وفي وقت سابق اليوم، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، يوم الأحد، مرسوما أميريا بإعادة تشكيل الحكومة. 

وقال مركز التواصل الحكومي إن إعادة تشكيل الحكومة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، شمل تعيين طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وبراك علي براك الشيتان، نائبا أيضا ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. 

وأكد مركز التواصل الحكومي الكويتي أنه تم تعيين بدر الملا وزيرا جديدا للنفط، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء. 

وأضاف أن المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة تضمن أيضا تعيين عبد الوهاب الرشيد، وزيرا للمالية، وسالم الصباح، وزيرا للخارجية، وعبد الله السالم، وزيرا للدفاع.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية

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