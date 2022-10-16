أمير الكويت يصدر مرسوما بإعادة تشكيل الحكومة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، يوم الأحد، مرسوما أميريا بإعادة تشكيل الحكومة.

وقال مركز التواصل الحكومي إن إعادة تشكيل الحكومة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، شمل تعيين طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وبراك علي براك الشيتان، نائبا أيضا ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأكد مركز التواصل الحكومي الكويتي أنه تم تعيين بدر الملا وزيرا جديدا للنفط، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة تضمن أيضا تعيين عبد الوهاب الرشيد، وزيرا للمالية، وسالم الصباح، وزيرا للخارجية، وعبد الله السالم، وزيرا للدفاع.

صدور مرسوم بإعادة تشكيل الوزارة#CGCKuwaitpic.twitter.com/jwG6Md22kd — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) October 16, 2022

وكانت وسائل إعلام كويتية، كشفت، اليوم، عن رفع الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي بسبب غياب الحكومة.

وتم الإعلان رسميا عن موعد عقد جلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بالكويت، وفق ما نص عليه مرسوم تأجيل انعقاد مجلس الأمة.

وشهدت الأيام الماضية، جدلا على خلفية تأجيل انعقاد مجلس الأمة، إضافة إلى جدل أثير حول مشاركة نواب في التشكيل الحكومي الجديد جنبا إلى جنب مع وزراء أعلنوا سابقا رفض وجودهم في التركيبة الوزارية.

المصدر: وسائل إعلام كويتية