الحكومة المصرية تصدر قرارا بشأن الإخوان والقرضاوي بعد وفاته

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار محكمة جنايات القاهرة، بشأن إدارج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإخوانية لمدة 5 سنوات.

إقرأ المزيد

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن من أبرز هذه الأسماء الشيخ يوسف القرضاوي.

وتوفي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، عن عمر يناهز 96 عاما.

يُذكر أن الشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية بمصر، وقد ولد في يوم 9 سبتمبر سنة 1926.

وانتمى القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين ويعتبر منظر الجماعة الأول، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض.

المصدر: القاهرة 24