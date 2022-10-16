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وزير الطاقة الإماراتي: قرار "أوبك+" الأخير ليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه

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وزير الطاقة الإماراتي: قرار
Gettyimages.ru
وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات سهيل بن محمد فرج المزروعي
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علق وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات سهيل بن محمد فرج المزروعي، على قرار "أوبك +" الأخير بخصوص خفض إنتاج النفط انطلاقا من 1 نوفمبر.

وأكد سهيل بن محمد فرج المزروعي عبر حسابه على "تويتر"، أن قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قرارا فنيا بحتا وتم بالإجماع.

وشدد الوزير الإماراتي على أنه ليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه.

وكان الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص قد أكد أن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط صائب وجاء في الوقت المناسب.

ووافقت مجموعة "أوبك+" للدول المصدرة للنفط خلال اجتماعها، في 5 أكتوبر الجاري، على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا انطلاقا من شهر نوفمبر.

واتخذت مجموعة "أوبك+" قرارها في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، ما سيؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

المصدر: RT

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