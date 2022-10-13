العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد (صور)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن هجوما صاروخيا استهدف محيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، حيث يعقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق.

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وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان لها بأن المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها تعرضت لقصف بـ 9 صواريخ نوع كاتيوشا، مما أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين.

وقال البيان إن الصاروخ الأول سقط خلف دار الضيافة، والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، أما الثالث سقط على جامع ابن بنية، فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية، والخامس قرب بوابة الخضراء 9.

كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى، في حين أن هناك مناطق تكرر عليه القصف الذي أصيب فيه 3 أشخاص، أحدهم منتسب في الأجهزة الأمنية.

وأكدت خلية الإعلام على حدوث أضرار مادية في عدد من السيارات والمباني في المنطقة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة "باشرت بجمع المعلومات لملاحقة ومتابعة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يستهدف السلم المجتمعي والديمقراطية في البلاد".

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ويعقد البرلمان العراقي اليوم الخميس جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام.

ومن بين 30 مرشحا، تبرز 3 أسماء، أولهم الرئيس الحالي برهم صالح، المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعبد اللطيف رشيد، الوزير السابق البالغ من العمر 78 عاما، والقيادي في الاتحاد الوطني.

أما وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الحزب الديموقراطي الكردستاني ريبر أحمد، فقد أعلن منذ قليل عن سحب ترشيحه "من أجل تحقيق التوافق الوطني وخدمة لمصالح البلد والمواطنين".

المصدر: RT