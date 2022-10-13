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انسحاب أبرز المرشحين لمنصب الرئيس العراقي

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انسحاب أبرز المرشحين لمنصب الرئيس العراقي
ريبر أحمد
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أعلن ريبر أحمد، المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب الرئيس العراقي، اليوم الخميس، انسحابه من الترشح تزامنا مع عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

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وكتب على حسابه في تويتر: "من أجل تحقيق التوافق الوطني وخدمة لمصالح البلد والمواطنين تقدمنا بطلب سحب ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية".

وأضاف: "شكرا لفخامة الرئيس مسعود البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على ثقتهم وترشيحهم لنا، وشكرا لحلفائنا السياسيين وأصدقائنا وكل من ساندونا خلال فترة الترشيح".


المصدر: RT

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