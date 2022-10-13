انسحاب أبرز المرشحين لمنصب الرئيس العراقي

أعلن ريبر أحمد، المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب الرئيس العراقي، اليوم الخميس، انسحابه من الترشح تزامنا مع عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

إقرأ المزيد

وكتب على حسابه في تويتر: "من أجل تحقيق التوافق الوطني وخدمة لمصالح البلد والمواطنين تقدمنا بطلب سحب ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية".

‏

وأضاف: "شكرا لفخامة الرئيس مسعود البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على ثقتهم وترشيحهم لنا، وشكرا لحلفائنا السياسيين وأصدقائنا وكل من ساندونا خلال فترة الترشيح".



المصدر: RT