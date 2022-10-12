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قيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني لـRT: لم نسحب ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

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قيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني لـRT: لم نسحب ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية
AFP
برهم صالح
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نفت ريزان الشيخ القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، سحب ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية.

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وقالت لـRT: "لم نسحب ترشيح صالح، ولم نتفق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشح تسوية".

وأضافت: "مرشحنا الوحيد هو صالح".

وحدد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، يوم الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتدور خلافات بين الأكراد حول منصب رئيس الجمهورية الذي يعتبر وفقا للعرف السياسي العراقي من حصتهم.


ويحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الدفع بمرشحه، ومثله يحاول حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة باڤل جلال طالباني، الأمر الذي يعرقل أيضا انتخاب رئيس الحكومة الذي يكلف من قبل الرئيس الجديد.


المصدر: RT

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