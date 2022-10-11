البرلمان العراقي يحدد يوم الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية

حدد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، يوم الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتدور خلافات بين الأكراد حول منصب رئيس الجمهورية الذي يعتبر وفقا للعرف السياسي العراقي من حصتهم.

ويحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الدفع بمرشحه، ومثله يحاول حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة باڤل جلال طالباني، الأمر الذي يعرقل أيضا انتخاب رئيس الحكومة الذي يكلف من قبل الرئيس الجديد.



المصدر: RT