مصر.. إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا بتهم الانتماء لجماعة إرهابية

أخلت نيابة أمن الدولة في مصر سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا بتهم الانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة إرهابية، وذلك ضمن قائمة العفو الرئاسية.

وقال المحامي خالد المصري إن أبرز الذين أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيلهم والموقوفين، على ذمة القضية 41 لسنة 2022، هو أحمد حربي يوسف.

وكان المصري نشر عبر صفحته في "فيسبوك" أنه تم إخلاء سبيل المطرب حسام الشرقاوي، ضمن قائمة العفو الرئاسية، وكان محبوسا على ذمة القضية 2207 لسنة 2021 حصر أمن الدولة.

ونشر موقع "القاهرة 24" أسماء عدد ممن أخلي سبيلهم من المحبوسين احتياطيا، ومنهم: صابر أحمد حسين، أحمد صابر محمد ساير، كارم ناصر زكريا طايل، مصطفى سعدي عبد الراضي، محمود علي عبد المقصود، إبراهيم أحمد محمود، بسام رجب عوض، محمود فوزي عبد الحميد، هاني حسن السيد حسن، محمد محمد السعيد دياب، وليد محمد علي محمد، كمال المتولي إبراهيم.

وحسب "القاهرة 24" فإن النيابة كانت أسندت للمتهمين بالقضية رقم 41 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، "ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".

ووجّهت النيابة إلى أولئك اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

كما يواجه المتهمون بالقضية تهما بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

المصدر: "القاهرة 24"