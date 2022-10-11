"نيوم" السعودية تغري المواهب العالمية برواتب خيالية وإعفاءات ضريبية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن متوسط رواتب العاملين في مشروع تطوير مدينة نيوم السعودية على البحر الأحمر، وقالت إنه يبدأ من 54 ألف دولار سنويا وحتى 1.1 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن السعودية "تغري" كبار الرؤساء التنفيذيين برواتب تصل إلى 1.1 مليون دولار سنويا ودون ضرائب، ما يعكس رغبتها في جذب المواهب العالمية للمساهمة في تنفيذ خطة التحول الوطني لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وتشير وثيقة داخلية نشرت الصحيفة تفاصيلها إلى متوسط راتب قدره 1.1 مليون دولار لكبار الرؤساء التنفيذيين، وقارنت بين هذا المتوسط ومتوسط رواتب نظرائهم في الولايات الذي بلغ 830 ألف دولار في عام 2021 في أكبر 3000 شركة أمريكية مدرجة، وفقا لبيانات شركة MyLogIQ LLC.

وهذا المتوسط هو أعلى من ضعف رواتب المدراء التنفيذيين الأميركيين، إذ يربح كبار المسؤولين الماليين 486 ألف دولار، وكبار مسؤولي التسويق 416 ألف دولار في المتوسط.

وقد يصل إجمالي دخول كبار الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين إلى ملايين الدولارات بعد المكافآت والحوافز الأخرى، لكن 1.1 مليون دولار سنويا في السعودية هو الراتب الأساسي قبل احتساب المكافآت، وفق أشخاص مطلعين.

ويتألف فريق القيادة العليا في نيوم من حوالي 20 سعوديا وأجنبيا من ذوي الخبرة في الخدمات المالية والطاقة والتسويق والإعلام، وفقا لعرض تسويق "نيوم" قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنها اطلعت عليه، بالإضافة إلى أشخاص على دراية بالإعداد الداخلي للمشروع.

ومن بين هؤلاء بيتر تيريوم، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الطاقة الألمانية RWE AG والذي يشغل الآن منصب رئيس قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في نيوم، وفيشال وانشو الرئيس التنفيذي لفرع جنوب آسيا في شركة "جنرال إلكتريك"، ويدير الآن قطاع التصنيع في نيوم، وفقا للصحيفة.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن تيم شوروكس، المدير السابق في "أمازون ويب سيرفيسيس"، يتولى منصب كبير مسؤولي التسويق، بينما يرأس جوزيف برادلي، المدير التنفيذي السابق لشركة "سيسكو"، قسم التكنولوجيا والرقمنة في نيوم.

وقال مسؤولو التوظيف إن أحد أكبر عوامل الجذب للعمال الوافدين في السعودية هو فرص الحصول على الرواتب الكاملة دون دفع ضرائب، كما ينجذب البعض إلى فكرة إنشاء شركات وصناعات جديدة تماما من الصفر.

وصرح تيريوم للصحيفة: "بناء نظام طاقة متجددة بنسبة 100 في المئة من الصفر وأكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم يعد حافزا أكثر من الراتب الفعلي المدفوع".

ويحصل المدراء التنفيذيون في نيوم، وهو مستوى أدنى من كبار المديرين التنفيذيين، على راتب متوسط قدره 660 ألف دولار .

ويتلقى كبار المدراء 193 ألف دولار ومن يتولى مناصب إدارية أخرى 130 ألف دولار، بحسب القائمة المؤرخة العام الماضي.

وتتراوح خبرة المديرين وكبار المديرين من عامين إلى أكثر من ثماني سنوات، وفقا لموقع نيوم للوظائف.

ويبلغ أجر الموظفين الجدد في نيوم حوالي 54 ألف دولار، ما يشير إلى أن المشروع يدفع أكثر للموظفين الذين لديهم خبرة طويلة أكثر من أولئك الذين يقومون بالعمل الأدنى.

ونيوم هو المشروع "الأكثر طموحا" في المملكة وواحد من عشرات المشاريع العقارية والشركات الجديدة التي تم إنشاؤها لدفع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لولي العهد، وفق تعبير الصحيفة.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية