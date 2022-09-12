الخطوط السعودية تدشن شعار "نيوم" على إحدى طائراتها

دشنت الخطوط الجوية السعودية شعار "نيوم" على إحدى طائراتها بهدف التعريف بالمشروع الأكثر طموحا عالميا.

صرح مدير الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العُمر أن الشراكة مع "نيوم" ستمهد لمزيد من التعاون مستقبلا بما يخدم مصالح الطرفين، لافتا النظر إلى أن توشح إحدى الطائرات شعار نيوم بجانب شعار الناقل الوطني يحمل رمزية خاصة تؤكد للعالم عمق التناغم بين مختلف القطاعات والمشاريع الريادية في السعودية.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم المهندس نظمي النصر إلى أن الشراكة بين "نيوم" والخطوط السعودية ستسهم في نقل رؤيتهم الطموحة إلى العالم أجمع كونها تسعى إلى خدمة الإنسان ورفاهيته إلى جانب تقديم حلول للتحديات التي تواجهها البشرية.

معتبرا إياه أحد أهم المشاريع في رؤية 2030 لمستقبل العالم الجديد حيث يقدم هذا المشروع نموذجا لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل كما ويمثل موطنا خصبا للابتكارات في بيئة محفزة على التميز والإبداع.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين "نيوم" والخطوط السعودية حيث تعد السعودية أول ناقل جوي يشغل رحلاته من وإلى مطار نيوم.

يشار إلى أن نيوم قد أعلنت عن شراكتها مع السعودية في مايو الماضي لتسيير رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى وجهات مختارة، وإطلاق الخدمات التجارية عبر مطار خليج نيوم، الذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي على مفترق 3 قارات؛ وذلك لتسهيل عملية تنقل الموظفين والشركاء والمستثمرين من المطار وإليه؛ تلبية لمتطلبات التطور المستمر الذي يشهده المشروع.

المصدر: وسائل إعلام سعودية