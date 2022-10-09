وسائل إعلام: إسرائيل تسمح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز في مياه غزة

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن السلطات الإسرائيلية ستسمح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز في مياه قطاع غزة.

ذكرت صحيفة "مونيتور" الأمريكية، أمس السبت، أن السلطات الإسرائيلية ستسمح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، وتحديدا من الحقل الذي اكتشف في العام 2000.

وأوضحت الصحيفة أن شركة "بريتش غاز" البريطانية اكتشفت حقل للغاز في العام 2000، يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت دوما ترفض السماح بهذه الخطوة لأسباب أمنية.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الاسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، حيث تم اكتشاف حقل غاز قريب من السواحل، على بعد حوالي 30 كم من غزة.

وقدرت الصحيفة الأمريكية تكلفة تطوير حقل الغاز الطبيعي بحوالي 1.2 مليار دولار.

المصدر: سبوتنيك