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عبّاس يعزي في القرضاوي

أخبار العالم العربي

عبّاس يعزي في القرضاوي
Gettyimages.ru
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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عزّى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وعائلة القرضاوي في فقيدها الشيخ يوسف القرضاوي.

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وفاة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي

وقال الرئيس الفلسطيني في برقيته لأمير قطر: "نتقدم لسموكم بتعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية بانتقال الدكتور يوسف القرضاوي إلى رحمة الله تعالى وعفوه، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وعائلته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء".

وفي برقية ثانية لعائلة الشيخ القرضاوي، قال عباس: "نشارككم الحزن على رحيله، ونتقدم لكم بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".

والاثنين، أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفاة المؤسس الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاما.

المصدر: وكالات

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