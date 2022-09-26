الحوثيون: على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروة اليمن أن تأخذ تحذير عبد الملك الحوثي على محمل الجد

أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أنه"يتعين على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروة اليمن أن تأخذ تحذير زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي على محمل الجد.

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وعلي حسابه في "تويتر"، كتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة".

إن على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 26, 2022

وكان عبد الملك الحوثي قد حذر في كلمته بالعيد الثامن لـ"ثورة الـ21 من سبتمبر" لجماعة "أنصار الله"، من "مواصلة نهب الثروة الوطنية من أي شركة أجنبية تتواطأ مع تحالف العدوان".

المصدر: RT