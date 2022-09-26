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الحوثيون: على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروة اليمن أن تأخذ تحذير عبد الملك الحوثي على محمل الجد

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الحوثيون: على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروة اليمن أن تأخذ تحذير عبد الملك الحوثي على محمل الجد
AFP
صورة زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي
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أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أنه"يتعين على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروة اليمن أن تأخذ تحذير زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي على محمل الجد.

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وعلي حسابه في "تويتر"، كتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة".

وكان عبد الملك الحوثي قد حذر في كلمته بالعيد الثامن لـ"ثورة الـ21 من سبتمبر" لجماعة "أنصار الله"، من "مواصلة نهب الثروة الوطنية من أي شركة أجنبية تتواطأ مع تحالف العدوان".

المصدر: RT

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