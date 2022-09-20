الحوثي: واشنطن حولت سفارتها في اليمن قبل الثورة لمقر لإدارة أعمال التخريب بالبلاد

قال زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن الولايات المتحدة حولت سفارتها في اليمن قبل الثورة لمقر لإدارة كل أعمال التخريب في البلاد".

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وبمناسبة ذكرى "ثورة 21 سبتمبر" لدى الحوثيين، أوضح عبد الملك الحوثي في كلمة له قائلا: "الأمريكيون تحت عنوان إعادة هيكلة الجيش سعوا للسيطرة عليه وتجريده من قدراته وإفساد عقيدته القتالية، واستهدفوا بشكل واضح القدرات الجوية والدفاع الجوي للجيش فكانت الطائرات تتساقط في صنعاء".

وأضاف الحوثي: "القوات الصاروخية والبحرية للجيش كانت مستهدفة في إطار السعي الأمريكي لضرب قدرات ضد الاعتداءات الخارجية..الأمريكيون حولوا سفارتهم قبل الثورة لمقر لإدارة كل أعمال التخريب في البلد".

وأردف: "المكونات السياسية اعترفت أن الدور الذي يقوم به السفير الأمريكي يمثل انتهاكا واضحا لسياسة البلد واستقلاله".

وأشار الحوثي إلى أن "وتيرة الاغتيالات والتفجيرات وانتشار التكفيريين تصاعدت في معظم المحافظات قبل الثورة بشكل منظم"، لافتا إلى أن "انتشار عمليات قطع الطرق ونهب المسافرين كانت من مظاهر الانفلات الأمني قبل ثورة 21 سبتمبر".

واستطرد: "الوضع الاقتصادي قبل الثورة كان يتجه للمجاعة في ظل سلطة خاضعة بالكامل للوصاية الأمريكية..لم يكن هناك أي مبرر للانهيار الاقتصادي في ذلك الوقت، فالسلطة كانت مدعومة خارجية وتملك كل العائدات النفطية والجمركية..الأزمة الاقتصادية قبل الثورة كانت نتيجة سياسات الدولة حينها وليست بفعل ظروف حصار أو حرب".

وقال زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية: "الحضور الثوري الفاعل منع العودة للسياسات الممنهجة التي كانت تهدف لعودة السيطرة الأمريكية..العدوان أعلن من واشنطن ومنذ بدايته كشف حقيقة الذين كانوا يريدون استمرار وصايتهم على البلد".

وأكمل عبد الملك الحوثي: "العدوان منذ بدايته استمر بوحشية كبيرة وبقتل الناس في كل مكان، لتظهر حقيقة توجهات الأمريكيين وحلفائهم العدائية تجاه شعبنا..بالقنابل الأمريكية استشهد آلاف الأطفال والمدنيون في مختلف المحافظات والمناسبات، والعدوان استهدف المنشآت الحكومية والمرافق الخدمية بكلها ما يبين التوجهات الأمريكية لتدمير كل شيء في بلدنا.

وتابع الحوثي: "تحالف العدوان دمر كل البنية التحتية، واستهدف حتى المحاكم والسجون والمقابر والمدارس وغيرها، وسعى لمضايقة الناس حتى في معيشتهم عبر الحصار الشديد والمؤامرات الاقتصادية، وفي المناطق المحتلة، كل ممارسات تحالف العدوان هي ممارسات احتلال، والآن يقيمون القواعد العسكرية ويسيطرون على القرار الرسمي هناك، وحتى ما يسمى المجلس الرئاسي، فإن من اختاره هم الأمريكيون والسعوديون"، مضيفا: "تدخل تحالف العدوان وصل حتى إلى تشكيل الحكومة في المناطق المحتلة ووضع الوزراء كما يريدون".

المصدر: RT