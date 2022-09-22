العاهل السعودي يعين رئيسة لهيئة حقوق الإنسان

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتعيين الدكتورة، هلا التويجري، رئيسة لهيئة حقوق الإنسان بدرجة وزير.

وجاء في الأمر الملكي إعفاء الدكتور، عواد بن صالح العواد من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بدرجة وزير.

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وكانت التويجري تشغل قبل ذلك منصب الأمينة العامة لـ "مجلس شؤون الأسرة" منذ يونيو 2017، وهي رئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين، ومستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منذ أبريل 2021. وهي عضو اللجنة الاستشارية لجائزة "الأميرة نورة للتميز النسائي"، وكذلك بالمجلس الاستشاري للبرنامج الثقافي في "الجمعية العربية السعودية للثقافة والتراث"، وبلجنة المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا، ولجنة عمل المرأة في "منظمة العمل العربية".

كما شغلت التويجري منصب وكيلة كلية الآداب في "جامعة الملك سعود"، ونالت وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية عام 2021.

المصدر: سبق