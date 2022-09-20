الحوثي: التصنيع العسكري يتم من المسدس إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة

كشف زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، أن التصنيع العسكري في مناطق الحركة يشمل كل الصنوف من أسلحة المشاة، وحتى الأسلحة والصواريخ المتطورة وبعيدة المدى.

وفي كلمة له لمناسبة ذكرى "ثورة 21 من سبتمبر"، وصف الحوثي التصنيع العسكري بأنه "هو من أهم إنجازات الثورة" وأنه "إنجاز عظيم وغير عادي"، وأوضح أن التصنيع العسكري يتم "من المسدس والكلاشنكوف والمدفع إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بمختلف مدياتها".

وأضاف أن "بلدنا يصنع كل شيء من أسلحة المشاة إلى الأسلحة المتوسطة حتى الأسلحة المتطورة وبعيدة المدى"، مشيرا إلى أن ما صفه بـ "التوفيق العجيب" في مجال النهوض بالتصنيع العسكري "جرى في ظل العدوان والحصار".

إقرأ المزيد

وقال الحوثي إن "مستقبل التصنيع في بلدنا عسكريا ومدنيا مستقبل واعد، واليوم نصنع ما تعجز الكثير من الدول عن تصنيعه".

وأضاف أنه من المتاح تحقيق نهضة في الصناعة المدنية، "فالتقدم بالتصنيع العسكري أصعب بكثير من المدني".

وأشار الحوثي إلى أن هناك "برنامجا لتطوير الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها بشكل مستمر"، قائلا إن "من منجزات الثورة العمل على إعادة بناء الجيش والأمن على أسس صحيحة وعقيدة قتالية صحيحة".

التطبيع

وقال الحوثي إن من وصفهم بأدوات أمريكا في اليمن (في إشارة إلى ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا)، "تتجه للتطبيع (مع إسرائيل) دون أي تحرج".

وأضاف أن "ما يسعى له الأمريكي والبريطاني ومن معهم هو إحداث تغيير كبير في المنطقة نحو الولاء لإسرائيل بشكل علني"، وأن الأمريكيين يسعون "لتوجيه حالة العداء في المنطقة نحو أحرار الأمة الذين يواجهون إسرائيل والمؤامرات الأمريكية".

وقال الحوثي إن "تدخل تحالف العدوان (التحالف العربي الذي تقوده السعودية) وصل حتى إلى تشكيل الحكومة في المناطق المحتلة ووضع الوزراء كما يريدون".

المصدر: قناة "المسيرة" اليمنية