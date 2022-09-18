مصدر: تعرض أكبر قاعدة أمريكية بسوريا لقصف عنيف

أفاد مصدر سوري لوكالة "نوفوستي"، أن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية قرب حقل العمر النفطي في شمال شرق سوريا تعرضت لهجوم صاروخي مساء الأحد.

واضاف المصدر أن "الهجوم الصاروخي استهدف القاعدة الامريكية في المنطقة الخضراء داخل حقل العمر النفطي حيث تم استهداف مواقع حساسة وسمعت أصوات الانفجارات داخل القاعدة الأمريكية التي تعتبر الأكبر في ريف دير الزور الشرقي ويعتبر الهجوم الذي وقع مساء اليوم هو الأعنف".

وبحسب المصدر، بعد القصف تصاعدت ألسنة اللهب والدخان في منطقة الميدان، وهرعت سيارات الإسعاف ورجال إطفاء الى القاعدة، بينما قامت القوات الأمريكية باستطلاع المنطقة باستخدام الطائرات الحربية فوق حقل العمر والمنطقة المحيطة به، إلا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين داخل القاعدة.

وبحسب تقارير إعلامية سورية فإن هجوما مماثلا وقع على قاعدة أمريكية قبل أيام.

المصدر: نوفوستي