مركز المصالحة: مقتل 45 عنصرا من جبهة النصرة في غارة للقوات الجوية الروسية في إدلب

صرح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ إيغوروف، أن القوات الجوية الروسية قصفت معقل تنظيم "جبهة النصرة" بمحافظة إدلب، حيث تم القضاء على 45 مسلحا، بينهم قادة ميدانيون.

ووفقا لبيان المركز: "في 17 سبتمبر، شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية على قاعدة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في محيط قرية الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، أسفرت عن القضاء على 45 مسلحا من بينهم القائدان الميدانيان، بلال سعيد وأبو دجانة الديري، كما تم تدمير عدد من مخازن أسلحة".

المصدر: نوفوستي