تونس.. بيان لحركة النهضة بخصوص استدعاء الغنوشي والعريض للتحقيق في قضية "التسفير"

أعلنت حركة النهضة التونسية اليوم الأحد أن رئيسها راشد الغنوشي ونائبه علي العريض تلقيا استدعاء للحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب يوم غد الاثنين.

ويمثل الغنوشي والعريش للتحقيق في موضوع ملف التسفير إلى بؤر التوتر.

وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتب الاعلام والاتصال حول هذا الاستدعاء إن "ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة".

وتابعت إن حركة النهضة "التي دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".

وأوضحت الحركة أنها ستصدر مساء الاثنين إعلانا بخصوص ما جرى خلال التحقيق مع الغنوشي والعريض.

وتحفظت السلطات التونسية على عدد من الأشخاص بينهم رجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة في إطار القضية ذاتها.

كما شملت الاعتقالات النائب السابق والقيادي في حركة النهضة رئيس "جمعية الدعوة والإصلاح" الحبيب اللوز.

المصدر: RT