مصر.. السيسي يعفو عن زعيم المتمردين السابق في تشاد

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن عقوبة السجن لـ 3 أشخاص بينم تشادي الجنسية.

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وجاء في قرار الرئيس المصري أنه يعفى عن عقوبة السجن المقضي بها على المحكوم عليهم في قضايا محددة وهم: توم أرديمي تشادي الجنسية، خليفة محمد خليفة الحسيني، إبراهيم رجب الداودي زغلول.

وتبين أن توم أرديمي هو زعيم المعارضة في تشاد وشقيق التوأم للسياسي العسكري تيمان أرديمي، حيث تم سجنه منذ نهاية سبتمبر 2020 في أحد السجون المصرية.

توم أرديمي، هو أكاديمي وسياسي تشادي، كان يشغل منصب كبير مسؤولي مكتب الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، الذي تربطه به صلة قرابة، كما أنه شقيق توأم لمؤسس اتحاد قوى المقاومة التشادي تيمان أرديمي.

وتتهم السلطات التشادية أرديمي بتنظيم هجوم مسلح عليها بدعم من قطر و لى إثر ذلك، ترك أرديمي تشاد في 2005 بعد خلافاته مع الحكومة، وتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية طالبًا اللجوء، إلا أن طلبه رفض بسبب انضمام شقيقه للمعارضة المسلحة، فسافر إلى مصر في نوفمبر 2014 وسجل نفسه في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أبريل 2015، وحصل على بطاقة طالب لجوء في ديسمبر 2019.

المصدر: وسائل إعلام مصرية