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لبنان يعلن الحداد 3 أيام على ملكة بريطانيا

أخبار العالم العربي

لبنان يعلن الحداد 3 أيام على ملكة بريطانيا
Globallookpress
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أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، مذكرة تقضي بإعلان الحداد الرسمي بمناسبة وفاة ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية.

وحسب المذكرة فإن فترة الحداد تستمر لمدة 3 أيام من تاريخه ولغاية الأحد 11 سبتمبر الجاري ضمنا ويوم الجنازة الأحد بتاريخ 18 سبتمبر.

كما تنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذا الحدث.

وكانت ثلاث دولة عربية أعلنت تنكيس الأعلام والحداد على ملكة بريطانيا، وهي الأردن والبحرين والكويت وعمان.

المصدر: RT

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