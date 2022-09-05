القوات المسلحة الإيرانية تحذر البحرية الأمريكية

حذر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، البحرية الأمريكية، من أن بلاده "لن تتحمل تعريض السفن للخطر والأعمال الخطيرة التي تقوم بها السفن المسيرة".

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وأوضح اللواء محمد باقري قائلا: "الأعداء يحاولون التعويض عن خفض عدد قواتهم في منطقة الشرق الأوسط بطرق مختلفة، ومن خلال إنشاء وحدات جديدة".

وأضاف اللواء باقري: "إن إطلاق وإرسال وحدات تجسس صغيرة مسيرة عن بعد، يعرض سلامة الملاحة للخطر..نتابع الأمر عبر المسارات الدولية و تقديم شكوى إلى منظمة الملاحة الدولية..كما نعلن عبر المسار الدبلوماسي، أن سفننا لن تتسامح مع مثل هذه الوحدات على طريقها وسيتم التعامل معها كما حدث".



وتابع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "بعض دول المنطقة بتطبيعها للعلاقات مع إسرائيل قد خلقت تهديدات للمنطقة، كما أن انضمام الكيان الصهيوني إلى للقيادة المركزية الإرهابية للجيش الأمريكي يمكن أن يخلق تهديدات لنا حيث أننا لن نتحمل تواجد هذا الكيان".

وأردف: "بالإضافة إلى الاحتجاج من خلال السياسة الخارجية للبلاد، فإننا نعلن أننا لن نتحمل مثل هذا التطور في عملية التجسس وخلق التهديدات، ولن نساوم أبدا بشان حقوق الشعب الإيراني وأمن البحار وأرضنا".

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المصدر: "إرنا"