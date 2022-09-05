 
مباشر

القوات المسلحة الإيرانية تحذر البحرية الأمريكية

أخبار العالم العربي

القوات المسلحة الإيرانية تحذر البحرية الأمريكية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tquk

حذر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، البحرية الأمريكية، من أن بلاده "لن تتحمل تعريض السفن للخطر والأعمال الخطيرة التي تقوم بها السفن المسيرة".

إقرأ المزيد
قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة تلقت 9 صفعات منا في الخليج
قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة تلقت 9 صفعات منا في الخليج

وأوضح اللواء محمد باقري قائلا: "الأعداء يحاولون التعويض عن خفض عدد قواتهم في منطقة الشرق الأوسط بطرق مختلفة، ومن خلال إنشاء وحدات جديدة".

وأضاف اللواء باقري: "إن إطلاق وإرسال وحدات تجسس صغيرة مسيرة عن بعد، يعرض سلامة الملاحة للخطر..نتابع الأمر عبر المسارات الدولية و تقديم شكوى إلى منظمة الملاحة الدولية..كما نعلن عبر المسار الدبلوماسي، أن سفننا لن تتسامح مع مثل هذه الوحدات على طريقها وسيتم التعامل معها كما حدث".

وتابع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "بعض دول المنطقة بتطبيعها للعلاقات مع إسرائيل قد خلقت تهديدات للمنطقة، كما أن انضمام الكيان الصهيوني إلى للقيادة المركزية الإرهابية للجيش الأمريكي يمكن أن يخلق تهديدات لنا حيث أننا لن نتحمل تواجد هذا الكيان".

وأردف: "بالإضافة إلى الاحتجاج من خلال السياسة الخارجية للبلاد، فإننا نعلن أننا لن نتحمل مثل هذا التطور في عملية التجسس وخلق التهديدات، ولن نساوم أبدا بشان حقوق الشعب الإيراني وأمن البحار وأرضنا".

إقرأ المزيد
إيران تعرض فيديو لزورقين مسيرين أمريكيين محتجزين في البحر الأحمر
إيران تعرض فيديو لزورقين مسيرين أمريكيين محتجزين في البحر الأحمر

المصدر: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا