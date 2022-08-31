السودان.. تحركات مكوكية قبل إعلان مرتقب عن تكتل سياسي جديد لإدارة الفترة الانتقالية

بدأت قوى سياسية مختلفة في السودان تحركات مكوكية للإعلان عن تكتل سياسي جديد يعمل علي تشكيل الحكومة وإدارة الفترة الانتقالية.

وبحسب وسائل إعلام سودانية فإن الخطوة تجد مباركة من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

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ويضم التكتل السياسي الجديد قوى سياسية شاركت في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الحكم حتى إسقاطه قبل ثلاثة أعوام، إلى جانب حركات مسلحة وقعت اتفاق السلام بجوبا ومنشقين عن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة المرتقبة ستحظى بسلطات واسعة، مشيرة إلى أن المجموعة تعكف على صياغة ترتيبات دستورية تحكم الفترة الانتقالية وتفتح الطريق لتكوين حكومة انتقالية لا تقصي الجيش.

وذكرت الصحف السودانية أن الناشط القانوني ورئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب تولّى الترتيب للاجتماعات الخاصة بالتكتل بجانب الصياغة القانونية للاتفاق المرتقب.

وتوقعت أن يتم الإعلان رسميا عن هذا الائتلاف يوم الخميس.

وتأتي تلك التحركات في ظل تحركات لسفراء الولايات المتحدة جون غودفري، والمملكة المتحدة جايلز ليفر، والسعودي علي بن جعفر، لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين السودانيين لحل الأزمة السياسية ومساعدة الخرطوم في المضي قدما في عملية الانتقال.

المصدر: RT + وسائل إعلام سودانية