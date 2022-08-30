السودان.. البرهان يشكّل لجنة لاختيار رئيس الوزراء

سلمت مبادرة "أهل السودان" بقيادة رجل الدين الصوفي الطيب الجد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قائمة من 35 مرشحا لمنصب رئيس الوزراء لاختيار واحد منهم.

وشكّل البرهان بدوره لجنة لتنقيح الأسماء واختيار واحدا من بين المرشحين لتقلد المنصب وإنهاء حالة الفراغ الدستوري الذي يعيشه السودان منذ قرابة العام بعد إطاحة الجيش السوداني برئيس الوزراء عبدالله حمدوك وحكومته في أكتوبر الماضي.

وخلال الفترة الماضية عقدت مبادرة "أهل السودان" مؤتمر دائرة مستديرة قاطعته قوى الشارع بجانب قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني، ورأت أنه "محاولة لإعادة نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير".

ودعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو القوى المدنية المختلفة للإسراع في الوصول إلى حلول عاجلة لتكوين هياكل ومؤسسات الحكم.

وأكد أن المكون العسكري على استعداد لعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف المختلفة حول إطلاق عملية الحوار لتحقيق توافق وطني يسهم في إكمال المسار الانتقالي والتحول الديمقراطي وصولا للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

ويرى مراقبون أن مبادرة الطيب الجد قد تكون بديلا مناسبا للجيش السوداني في ظل تمنع قوى الثورة والقوى المدنية الأخرى في الوصول لاتفاق حول أرضية مشتركة لإطلاق الحوار لاسيما بعد إعلان الجيش الخروج من العملية السياسية، ورأوا أن الجيش قد يتجه لفرض سياسية الأمر الواقع خاصة بعد أن شكل البرهان لجنة لاختيار رئيس الوزراء بين المرشحين الذين قدموا له من قبل مبادرة "أهل السودان".

المصدر: RT





